В Кемерове столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове накануне в 19.32 случилось ДТП на пересечении улицы Терешковой и Леснополянского шоссе с участием маршрутки и легкового автомобиля. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсети. На кадрах видно, что серьезные повреждения получила Toyota, а маршрутка почти не пострадала.

В городской ГИБДД сообщили, что по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ-3205 не снизил скорость при возникновении опасности и столкнулся со стоящим автомобилем Toyota Camry. Отмечено, что в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что водителям необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Также помнить о дорожных и погодных условиях.