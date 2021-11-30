Оперштаб Кузбасса сообщил о 376 новых случаях COVID-19

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе выявлено 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 252 пациента выздоровели, четыре скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Новокузнецке (73) и Кемерове (68). Также немало случаев в Междуреченске - 39, Прокопьевске - 32, Осинниках - 22. По другим территориям количество инфицированных распределилось следующим образом: Белово - 18, Юрга - 17, Мыски - 15, Анжеро-Судженск - 13, Калтан - 11, Киселевск, Топкинский МО - по 8, Гурьевский МО и Новокузнецкий МР - по 6, Ижморский МО - 5, Промышленновский МО - 4, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Крапивинский и Яшкинский МО - по 3, Мариинский МО, Прокопьевский МО, Тяжинский МО, Яйский МО - по 2, Краснобродский, Полысаево, Беловский МО, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Тисульский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО - по 1.

За сутки скончались четыре женины из Кемерова и Новокузнецка. Все они были старше 60 лет, одной из погибших было 93 года. У пациенток развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

Всего на данный момент в Кузбассе медицинскую помощь получает 4 691 пациент с COVID-19.