На шахте «Листвяжная» обнаружили тела 18 горняков

Фото: пресс-служба АПК

По данным на утро 30 ноября, тела 18 горняков обнаружили в шахте «Листвяжная». Об этом сообщается в Instagram Сергея Цивилева.

- Обнаружены 10 погибших шахтеров. Также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горняков и двух горноспасателей , - сказано в сообщении.

Однако, отмечается, что пока погибших нельзя поднять на поверхность из-за неблагоприятной газовой обстановки.

Напомним, что сейчас на «Листвяжной» идет бурение скважин. Это делается, чтобы стабилизировать газовоздушную среду в шахте и продолжить поиски погибших горняков.