Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Кузбассе превышен на 115,8 %

Архи "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе растет заболеваемость ОРВИ: за прошлую неделю за помощью к медикам обратились 31,8 тысяч кузабссовцев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог в регионе на 115,8 %.

Уточняется, что был исследован материал 224 больных, у 58 из них выявили вирус гриппа А (H3N2).

В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа. Специалисты отметили, что штаммовый состав вакцин в этом году изменен: включены два новых штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.