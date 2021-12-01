Известный российский блогер сделал фильм о трагедии на «Листвяжной»

Фото: YouTube-канале Ильи Варламова

Известный блогер Илья Варламов сделал фильм о трагедии, произошедшей на «Листвяжной» в Белове. Видео опубликовано на YouTube-канале Варламова.

- Авария на шахте «Листвяжная» унесла жизнь 51 человека, но стала лишь новым пунктом в череде подобных катастроф. Шахтеры в России регулярно подвергаются опасности из-за нарушений техники безопасности, вызванных халатностью и коррупцией. И никакие компенсации этого не исправят, - сказано в описании фильма.

Сам Варламов в Кузбасс не приезжал, на месте работала журналистка Нигина Бероева. Она пообщалась с выжившими шахтерами и вдовами погибших, а также с экспертами, которые попытались разобраться в причинах аварии.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек. Вероятной причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси.