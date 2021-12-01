В Кемерове на родительские собрания пускают по QR-кодам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове родители учеников гимназии № 21 рассказали, что на собрания теперь пускают при наличии QR-кода. В соцсети опубликован скрин сообщения от учительницы.

- Вход с кюар-кодом. Соблюдаем масочный режим! Убедительная просьба - не опаздывать! - отмечено в сообщении от педагога.

Автора публикации интересует, почему пропускной режим распространился на учреждение образования.

- 21 гимназия, на родительское собрание вход по QR-кодам, это вообще нормально? Школа теперь - торговый центр или кинотеатр? - сообщил автор.

В комментариях жители отметили, что теперь не нужно тратить время на школьные собрания. Также добавили, что так руководства школы заботится о здоровье окружающих. Одна из горожанок уточнила, что следить за успеваемостью ребенка можно с помощью мониторинга электронного дневника.