Фото: пресс-служба АКО

На шахте «Листвяжная» стабилизировали газовую атмосферу, однако обстановка пока не позволяет продолжить разведку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

- За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что накануне был проведен техсовет с участием специалистов МЧС России и работников Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности, были приняты решения разработать мероприятия, которые позволят создать безопасную газовую атмосферу в шахте.

Также уточняется, что ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение еще трех скважин, ведется подготовка места бурения. Работа ведется круглосуточно.