Власти объяснили скопление людей в новокузнецком аэропорту сбоем в расписании

Фото: Инстаграм Андрея Панова

Жители Кузбасса пожаловались в соцсетях на огромное скопление людей и затор при выдаче багажа в новокузнецком аэропорту Спиченково. Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил ситуацию сбоем в расписании.

По его словам, сбой в новокузнецком аэропорту Спиченково произошел 28 ноября: рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» из Москвы приземлились раньше времени на 22 и 16 минут соответственно, борт авиакомпании «Сибирь» прибыл позже на 19 минут. Из-за этого технологические графики обслуживания наложились друг на друга.

- На трех рейсах прибыло 504 человека и 9 тонн груза, при выдаче которого на багажной ленте случился затор, приведший к задержке выдачи багажа больше, чем на час. Усугубило ситуацию и то, что само здание аэропорта не рассчитано на такое количество прибывающих пассажиров, - написал Андрей Панов в своем Instagram.

Он принес извинения горожанам от администрации аэропорта Спиченково, а также пообещал, что в случае повторения подобного сбоя для выдачи багажа будут использовать две линии и установят дополнительные кресла для пассажиров.

Панов также напомнил, что в Новокузнецке запланировано строительство нового современного терминала площадью 18 тысяч кв.м. Он будет сдан в начале 2023 года.