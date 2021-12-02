В Кузбассе 3 декабря пройдут митинги в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Кемеровского МО

3 декабря в нескольких территориях Кузбасса пройдут митинги в память о погибших на «Листвяжной». Об этом сообщили в муниципалитетах.

- В пятницу, 3 декабря, исполнится 9 дней с момента аварии на шахте «Листвяжная», - написал глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

Митинги состоятся в 8:21. Время проведения выбрано не случайно: ровно в 8 утра 21 минуту на «Лисвяжной» прогремел взрыв.

В Анжеро-Судженске церемония возложения цветов пройдет у мемориала шахтерам на улице Горняцкой, после чего в храмах состоятся литургии по погибшим горнякам.

Также памятные митинги пройдут в Кемеровском районе. Власти опубликовали список из 25 мест в деревнях и селах, где можно будет почтить память погибших. В Таштагольском районе жители смогут почтить память шахтеров, придя к монументу горнякам в Парке боевой и трудовой славы и в мемориальных местах каждого посёлка.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 90 человек.