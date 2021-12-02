Состоялось заседание Правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим на «Листвяжной»

Фото: сайт Правительства России

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел заседание Правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная», а также содействию в ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

На заседании обсуждался ход поисково-спасательной операции, вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим, а также меры поддержки семей погибших и пострадавших. О ситуации доложили представители МЧС, Министерства здравоохранения, Ростехнадзора, руководство Кемеровской области, а также собственники шахты.

- На шахте в настоящее время проводятся работы, направленные на предупреждение повторных взрывов метана, откачка воды, бурение скважин, мониторинг газовой обстановки. Всего обследовано 36 км из 41 км горных выработок, - сообщили на заседании.

Также продолжается работа по поиску погибших горняков и спасателей. Пока не установлено местонахождение тел 20 человек. Всего в результате аварии погиб 51 человек. По данным на 1 декабря, число пострадавших составляет 87 человек.

Напомним, что комиссия была создана по распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина.