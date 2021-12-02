В Кузбассе автомобиль влетел в кафе на трассе: погибла девушка

В Кузбассе автомобиль влетел в кафе на трассе. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Прокопьевском районе на трассе автомобиль Kia Sportage влетел в придорожное кафе. В соцсети опубликовы фотографии с места аварии.

В областном ГИБДД сообщили, что ДТП случилось еще 27 ноября в 15.20 на трассе Кемерово - Новокузнецк. По предварительным данным, 24-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием и врезался в кафе.

В результате автоаварии 28-летнюю пассажирку госпитализировали, она скончалась в больнице. Отмечено, что водитель не пострадал. Кроме того, автомобилист и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.