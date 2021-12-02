В Кузбассе взлетели цены на хлеб, молоко и картофель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе снова взлетели вверх цены на некоторые продукты питание. Кемеровостат зафиксировал, что за минувшую неделю большего всего повысились цены на белокочанную капусту (+4,9%), а также на молоко (+4,2%), на картофель (+3,8%), на пшеничную муку (+2,9%) и на пшеничный хлеб (+1,5%).

Что касается непродовольственных товаров, то стиральный порошок вырос в цене на (+4,8%), а зубная паста (+2,9%) и спички (+2,4%).

Кроме того, снизились цены на вареную колбасу (-2,8%), на свежие огурцы (-2,4%) и на жирный творог(-2,1%).