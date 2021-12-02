В Кемерове на перекрестке изменилась схема работы светофора. Фото:kemerovo.ru.

В Кемерове на улице Базовой образуются длительные транспортные заторы от улицы Веры Волошиной. В горадминистрации рассказали, что специалисты МБУ «ЦОДД» решили изменить схему пофазного разъезда на перекрестке улиц Базовой и Камышинской. Благодаря этому левый поворот будет более удобным.

Специалисты в светофорный цикл добавили фазу. Транспорт от улицы Космической будет останавливаться, а автомобили от улицы Веры Волошиной продолжат движение.

Так со 2 декабря движение осуществляется следующим образом:

1 фаза - движение транспорта по улице Базовая в оба направления;

2 фаза - движение транспорта по улице Базовая от улицы Веры Волошиной;

3 фаза - движение транспорта по улице Камышинская, движение пешеходов через улицу Базовая.