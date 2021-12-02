В Кузбассе семь работников добились получения зарплаты через суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Кузбасса провела проверку в охранном агентстве и обнаружили, что организация уклоняется от заключения трудовых договоров и от внесения записей в трудовые книжки. Более того работникам не выплатили заработную плату.

Так прокурор Кемеровского района направил в суды исковые заявления в интересах семерых работников. Потребовал признать факты трудовых отношений между агентством охраны и сотрудниками, внести записи в трудовые книжки и взыскать зарплату.

Требования прокурора суды удовлетворили. Работодатель внесет записи в трудовые книжки, и выплатить заработанные трудящимися деньги на общую сумму 131 тысяча рублей.