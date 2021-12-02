В Кемерове студентов крупного вуза эвакуировали. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 2 декабря жители обратили внимание, что пожарные машины окружили второй корпус Кемеровского государственного университета. Соответствующее фотографии опубликованы в соцсети.

В ГУ МЧС по Кемеровской области объяснили, что пожара не было. Оказалось, что переживать не из-за чего во втором корпусе КемГУ проводились учения с привлечением спецтехники.

Также добавили, что подобные мероприятия проходят планово и на регулярной основе.