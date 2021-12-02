В Кузбассе преподаватель вуза пойдет по суд за получение взяток. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе перед судом предстанет 39-летний преподаватель одного из вузов. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина обвиняется в получении взяток, а также в трех эпизодах служебного подлога.

Так в марте 2021 года к преподавателю обратился работник института, который предложил ему заработок. Преподаватель согласился и за деньги стал помогать студентам со сдачей зачетов и экзаменов без проверки знаний. Через посредника от троих студентов он получил денежное вознаграждение в сумме 47 тысяч рублей. После он внес в документы ложные сведения о сдаче студентами экзамена и зачетов.

Сотрудники отдела экономической безопасности выявили преступную деятельность. Со следствием мужчина сотрудничал.

- В отношении взяткодателей уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Действиям посредника также дана юридическая оценка, - сообщает Следком Кузбасса.

В ведомстве добавили, что уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.