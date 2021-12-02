Владимир Путин потребовал жестко спрашивать за пренебрежение безопасностью шахтеров ради прибыли

Президент потребовал досконально разобраться в трагедии на "Листвяжной". Фото: скриншот видео.

В четверг, 2 декабря, президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в угледобывающей отрасли страны и по ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября 2021 года, в результате аварии на шахте погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

На связи с Владимиром Путиным - целый ряд министров, чиновников, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и владелец холдинга «СДС-Уголь» - Михаил Федяев. (Полный список присутствующих смотрите в конце публикации).

В первые же минуты совещания Владимир Путин еще раз выразил соболезнование родным и близким погибших, подчеркнул, что это боль не только для Кузбасса, но и для всей страны.

Глава государства отметил, что по предварительным данным авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности, и заявил, что нельзя злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты.

- Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, - и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, - сказал президент.

Также он отметил необходимость жестко спрашивать с тех, кто ради погони за прибылью игнорирует технику безопасности и пренебрегает безопасностью людей.

- Нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдением в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения, - подчеркнул Владимир Путин.

КОНКРЕТНО

Участники совещания с Владимиром Путиным:

Краснов Игорь Викторович - Генеральный прокурор Российской Федерации;

Вайно Антон Эдуардович - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;

Кириенко Сергей Владиленович - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Новак Александр Валентинович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Орешкин Максим Станиславович - помощник Президента Российской Федерации;

Чуприян Александр Петрович - временно исполняющий обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Козлов Александр Александрович - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Котяков Антон Олегович - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации;

Мантуров Денис Валентинович - Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

Мурашко Михаил Альбертович - Министр здравоохранения Российской Федерации;

Решетников Максим Геннадьевич - Министр экономического развития Российской Федерации;

Силуанов Антон Германович - Министр финансов Российской Федерации;

Шульгинов Николай Григорьевич - Министр энергетики Российской Федерации;

Файзуллин Ирек Энварович - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Серышев Анатолий Анатольевич - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

Цивилев Сергей Евгеньевич - губернатор Кемеровской области - Кузбасса;

Трембицкий Александр Вячеславович - руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Мохначук Иван Иванович - председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;

Алексеев Геннадий Федорович - генеральный директор акционерного общества «Холдинговая компания «СДС-Уголь»;

Федяев Михаил Юрьевич - председатель совета директоров акционерного общества «Холдинговая компания «СДС-Уголь».