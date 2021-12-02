Владимир Путин потребовал жестко спрашивать за пренебрежение безопасностью шахтеров ради прибыли

Президент потребовал досконально разобраться в трагедии на "Листвяжной". Фото: скриншот видео.
В четверг, 2 декабря, президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в угледобывающей отрасли страны и по ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября 2021 года, в результате аварии на шахте погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
На связи с Владимиром Путиным - целый ряд министров, чиновников, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и владелец холдинга «СДС-Уголь» - Михаил Федяев. (Полный список присутствующих смотрите в конце публикации).
В первые же минуты совещания Владимир Путин еще раз выразил соболезнование родным и близким погибших, подчеркнул, что это боль не только для Кузбасса, но и для всей страны.
Глава государства отметил, что по предварительным данным авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности, и заявил, что нельзя злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты.
- Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, - и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, - сказал президент.
Также он отметил необходимость жестко спрашивать с тех, кто ради погони за прибылью игнорирует технику безопасности и пренебрегает безопасностью людей.
- Нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдением в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения, - подчеркнул Владимир Путин.
КОНКРЕТНО
Участники совещания с Владимиром Путиным:
Краснов Игорь Викторович - Генеральный прокурор Российской Федерации;
Вайно Антон Эдуардович - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
Кириенко Сергей Владиленович - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Новак Александр Валентинович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Орешкин Максим Станиславович - помощник Президента Российской Федерации;
Чуприян Александр Петрович - временно исполняющий обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Козлов Александр Александрович - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Котяков Антон Олегович - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации;
Мантуров Денис Валентинович - Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
Мурашко Михаил Альбертович - Министр здравоохранения Российской Федерации;
Решетников Максим Геннадьевич - Министр экономического развития Российской Федерации;
Силуанов Антон Германович - Министр финансов Российской Федерации;
Шульгинов Николай Григорьевич - Министр энергетики Российской Федерации;
Файзуллин Ирек Энварович - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Серышев Анатолий Анатольевич - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
Цивилев Сергей Евгеньевич - губернатор Кемеровской области - Кузбасса;
Трембицкий Александр Вячеславович - руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Мохначук Иван Иванович - председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
Алексеев Геннадий Федорович - генеральный директор акционерного общества «Холдинговая компания «СДС-Уголь»;
Федяев Михаил Юрьевич - председатель совета директоров акционерного общества «Холдинговая компания «СДС-Уголь».