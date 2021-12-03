Жителя Кузбасса задержали в аэропорту Домодедово за нарушение масочного режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбассовца привлекли к ответственности за нарушение масочного режима в московском аэропорту Домодедово. Мариинский городской суд сообщает, что 18 сентября 34-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции.

Мужчина был без маски, он нарушил требования постановления губернатора Московской области. В отношении кузбассовца составили административный протокол, ему грозил штраф в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Уточним, что поступившее в Домодедовский городской суд дело передали для рассмотрения в Мариинский городской суд по месту жительства горожанина.

Суд изучил обстоятельства дела и учел тот факт, что мариинец впервые совершил правонарушение, поэтому ему вынес только предупреждение.