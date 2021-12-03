Живое общение с клиентом нельзя заменить цифровизацией - топ-менеджер РСХБ на People Investor 2021

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков 2 декабря принял участие в дискуссии «Устойчивое развитие в эпоху джокеров» в рамках XIV Форума People Investor 2021. Участники обсудили стратегии устойчивого развития компаний в условиях возникновения событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами.

- Почему мы постоянно должны куда-то бежать? Да, все ускоряется, но почему это правильно? Нужно уметь остановиться и осмотреться вокруг. Для клиента важно человеческое лицо компании, а повсеместная цифровизация лишает потребителя удовлетворения его базовых социальных потребностей. Доброта и вежливость в долгосрочной перспективе эффективнее для сохранения клиентов, чем продукты, условия которых постоянно меняются, - сказал Арташес Сивков.

В отношении выстраивания стратегии в непредсказуемой ситуации он отметил, что следует развить навык отстраненности от текущей повестки.

- Жизнь состоит не только из постоянной гонки и конкуренции. Хорошие проекты появляются не благодаря точной стратегии, а благодаря вере в свое дело и упорной работе. Важно не копировать, а идти своим путем. Тренды, безусловно, имеют значение, реакция на них тоже, но должна быть своя повестка не только у каждой организации, но и у каждого человека, - подчеркнул Арташес Сивков.

Партнерский материал.

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