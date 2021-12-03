В Кузбассе молодой мужчина и двое подростков напали на 92-летнюю старушку

Архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Три жителя Кузбасса 16-, 17- и 24-лет признаны виновными в краже и в разбойном нападении на пожилую женщину. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

16-летний подросток предложил друзьям пробраться ночью в дом к его 92-летней прабабушке и украсть пенсию, которую она получила. Один из сообщников наблюдал за окружающей обстановкой, двое других выставили стекло в окне, забрались в комнату и начали искать деньги под матрасом, на котором спала старушка. Женщина проснулась и закричала, тогда один из молодых людей пригрозил ей.

- Пенсионерка сообщила, что денег в доме нет. Обвиняемые забрали кошелек, в котором было 600 рублей, телевизионную приставку, мобильный телефон и с места преступления скрылись. Утром потерпевшая рассказала о произошедшем родственникам, которые пришли ее навестить, они вызвали следственную группу, - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

К дому 24-летнего подозреваемого правоохранителей привела служебная собака. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал о сообщниках, а также выдал украденную телевизионную приставку.

В зависимости от роли каждого молодые люди признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Суд назначил 24-летнему мужчине 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 16-летнему подростку - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, 17-летнему подростку - штраф в размере 30 тысяч рублей.