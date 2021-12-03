Жители Кузбасса просят разъяснить ситуацию с негласным трауром

Фото: Telegram-канал «Цивилев.Live»

В Кузбассе 25 ноября произошел взрыв на шахте «Листвяжная», в результате которого погибли 46 горняков и пять спасателей. Официальный трехдневный траур был объявлен в день трагедии - 25 ноября, а закончился, соответственно, 29 ноября. В эти дни были приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Однако жители области интересуются, почему до сих пор отменяют мероприятия. Многие считают, что это - негласный траур по погибшим во время трагедии шахтерам и спасателям. Некоторые предполагают, что отмена мероприятий может быть связана с эпидемиологической обстановкой. Но власти Кузбасса не опубликовывали никаких официальных распоряжений на это счет - решения принимают непосредственно организаторы мероприятий.

Так, 2 декабря сообщили об отмене шоу «Однажды в России». Причина отмены неизвестна.