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Общество3 декабря 2021 10:56

В Кемерове жителей возмутили самовольно меняющие маршрут водители автобуса

Сообщение одной из горожанок появилось на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн»
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове жителей возмутили самовольно меняющие маршрут водители автобуса.

В Кемерове жителей возмутили самовольно меняющие маршрут водители автобуса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове жительница пожаловалась на водителей маршрутных такси № 40т. Женщина на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» рассказала, что шоферы самовольно меняют маршрут следования и не останавливаются на остановочных пунктах, что создает множество неудобств пассажирам.

- Вечером водитель остановил автобус в неположенном месте, зато на остановке отказался останавливаться. Людям пришлось добираться до нужной остановки пешком, - рассказала женщина.

Администраторы платформы отреагировали на сообщение. Уточнив, что жалобу направили индивидуальному предпринимателю, который осуществляет обслуживание маршрута № 40т. С водителями проведут внеплановый инструктаж.