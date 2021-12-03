В Кемерове жителей возмутили самовольно меняющие маршрут водители автобуса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове жительница пожаловалась на водителей маршрутных такси № 40т. Женщина на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» рассказала, что шоферы самовольно меняют маршрут следования и не останавливаются на остановочных пунктах, что создает множество неудобств пассажирам.

- Вечером водитель остановил автобус в неположенном месте, зато на остановке отказался останавливаться. Людям пришлось добираться до нужной остановки пешком, - рассказала женщина.

Администраторы платформы отреагировали на сообщение. Уточнив, что жалобу направили индивидуальному предпринимателю, который осуществляет обслуживание маршрута № 40т. С водителями проведут внеплановый инструктаж.