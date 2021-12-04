Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 4 декабря в Кузбассе было выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на три меньше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки по прежнему остается за официальной столицей Кузбасса - их добавилось 67. Показатели в других территориях такие: Новокузнецк - 61, Белово - 33, Прокопьевск - 23, Новокузнецкий МР - 19, Междуреченск и Юрга - по 13, Калтан, Мыски и Промышленновский МО - по 12, Топкинский МО - 11, Киселевск и Осинники - по 10, Беловский МО - 9, Березовский и Гурьевский МО - по 8, Анжеро-Судженск и Ижморский МО - по 7, Яшкинский МО - 5, Крапивинский МО и Юргинский МО - по 4, Ленинск-Кузнецкий и Тайга - по 3, Кемеровский МО, Мариинский МО и Тисульский МО - по 2, Краснобродский, Полыаево, Прокопьевский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 256. Таким образом, в Кузбассе 69147 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки четыре пациента - две женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне различных патологий.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1591 человека.

По состоянию на 4 декабря медицинскую помощь продолжают получать в регионе 5139 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15405 человек.