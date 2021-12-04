В первое воскресенье зимы в Кузбассе ждут метели и мокрый снег

Фото:Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

А в МЧС не исключают пожаров.

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали уточненный прогноз на в воскресенье, 5 декабря.

Ожидается переменная облачность. Ночью по области, а днем местами - мокрый снег, поземки, метель, гололедица, снежный накат. Температура ночью – 4-9 градусов мороза, местами до -14. Днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, местами - до -9.

В Кемерове ночью будет 6-8 градусов мороза, днем - 2-4 градуса, тоже со знаком минус.

Ветер - юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 16 метров в секунду, а днем в горах - 2-7 метра в секунду.

МЧС предупреждает о возможности возникновения пожаров - в частности, на территории Кемеровского, Новокузнецкого, Беловского и Крапивинского муниципальных округов в связи с нарушением эксплуатации печей и дымоходов в частном жилом секторе, а также возгорания мусора, травы, большегрузных и пластиковых контейнеров для коммунальных отходов.

Автомобилистам следует учитывать гололедицу и снежные накаты, образующие на участках федеральных трасс.