В Новокузнецке будут судить серийного взломщика киосков с мороженым

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке в суд отправлено дело серийного взломщика киосков с мороженым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

27-летнего мужчину поймали с поличным благодаря бдительной горожанке. Ночью женщина заметила, что преступник пытается вскрыть киоск с мороженым на улице Циолковского и позвонила в полицию. Прибывший на место ближайший экипаж ГИБДД задержал мужчину, который при помощи зубила хотел вскрыть жалюзи окна киоска. Ранее новокузнечанин уже был судим за кражи.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен к совершению двух краж из киосков с мороженым. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 2 000 рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Похитителю грозит до пяти лишения свободы.