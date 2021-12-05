В Кузбассе за сутки выявили 363 новых случая коронавируса, три пациента скончались

Архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Кузбассе выявлено 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - это на три меньше, чем день назад. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего зараженных зафиксировали в Кемерове (67), Новокузнецке (59), Белове (31). Показатели в других территориях такие: Прокопьевск – 23, Новокузнецкий МР – 21, Междуреченск – 18, Юрга и Мыски – по 14, Осинники, Топкинский МО – по 11, Беловский МО – 10, Гурьевский МО – 9, Анжеро-Судженск, Калтан, Промышленновский МО – по 8, Киселевск, Ижморский МО – по 7, Березовский – 6, Юргинский МО, Яшкинский МО – по 5, Крапивинский МО – 4, Тайга – 3, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский МО, Яйский МО – по 2, Полысаево, Кемеровский МО, Прокопьевский МО, Тисульский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО – по 1.

За сутки скончались три пациента с COVID-19: мужчина и две женщины из Кемерова и Новокузнецка.

- 245 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 69392 человека вылечились от коронавируса, - сказано в сообщении оперштаба.