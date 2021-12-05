Глава Кемерова рассказал о благоустройстве Кировского района

Фото: Instagram Илья Середюк

Глава Кемерова Илья Середюк поздравил Кировский район с днем рождения и рассказал о его благоустройстве. Соответствующий пост опубликован в Instagram мэра.

По его словам, Кировский находится на особом счету, когда речь идёт о благоустройстве. В каждую программу обновления городской среды - будь то дороги, тротуары, скверы, освещение, транспорт - всегда включаются пожелания жителей района.

Илья Середюк отметил, что за последние несколько лет удалось сделать очень многое. Так, были отремонтированы набережная, парк «Березовая роща» (там благоустройство еще продолжится), обе транспортные артерии, ведущие в Кировский – легковая и грузовая дороги, тротуары на Инициативной и Александрова.

- Значительную часть Кировского района занимает частный сектор. Он требует особого подхода. Поэтапно ремонтируем его улицы и проезды, устанавливаем и восстанавливаем освещение. За пять лет привели в порядок 60 дворовых территорий Кировского, семь из них – минувшим летом. Установили 20 детских площадок. Открыли скейтпарк на улице Инициативной – в дополнение к уже работающему на набережной, - написал глава города.

Он подчеркнул, что работы будут продолжены и поблагодарил кировчан «за поддержку на самом сложном первом этапе, когда многое казалось невозможным».