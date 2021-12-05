Глава Новокузнецка опубликовал график работы передвижного маммографа

Фото: Instagram / Сергей Кузнецов

На следующей неделе передвижной маммограф будет принимать пациенток в Центральном районе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

- 6 и 7 декабря – маммограф будет работать с 10:00 до 17:00 у ТРЦ «Сити-Молл (со стороны проспекта Кузнецкстроевский), - написал он.

Мэр отметил, что при себе новокузнечанкам нужно иметь паспорт, полис ОМС, а также маску. Он также напомнил, что проходить маммографическое исследование нужно всем женщинам старше 40 лет один раз в два года, а после 50 лет – раз в год.

Телефоны для справок: 8(3843)79-66-30, 8-903-048-38-11.