Хоккеист из Кузбасса установил рекорд американского клуба

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Победный штрафной бросок в серии буллитов и голевую передачу в очередном матче Национальной хоккейной лиги записал на свой счет Кирилл Капризов.

«Миннесота Уайлд», за которую играет воспитанник новокузнецкого хоккея, принимала «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов оказались сильнее хозяева площадки.

Россиянин был признан первой звездой матча. Кирилл продлил свою результативную серию в НХЛ до пяти игр и попутно обновил очередной рекорд «Миннесоты Уайлд» – Капризову, как уточнила пресс-служба НХЛ, потребовалось наименьшее количество игр (79), чтобы достичь отметки в 80 очков по системе «гол плюс пас». Предыдущий рекорд принадлежал Брайану Ролстону (84 игры).