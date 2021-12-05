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Спорт5 декабря 2021 17:18

Хоккеист из Кузбасса установил рекорд американского клуба

Источник:kp.ru
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Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Победный штрафной бросок в серии буллитов и голевую передачу в очередном матче Национальной хоккейной лиги записал на свой счет Кирилл Капризов.

«Миннесота Уайлд», за которую играет воспитанник новокузнецкого хоккея, принимала «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов оказались сильнее хозяева площадки.

Россиянин был признан первой звездой матча. Кирилл продлил свою результативную серию в НХЛ до пяти игр и попутно обновил очередной рекорд «Миннесоты Уайлд» – Капризову, как уточнила пресс-служба НХЛ, потребовалось наименьшее количество игр (79), чтобы достичь отметки в 80 очков по системе «гол плюс пас». Предыдущий рекорд принадлежал Брайану Ролстону (84 игры).