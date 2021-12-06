«Прокусили обе ноги»: жительница Кузбасса пожаловалась на стаю агрессивных собак

Фото: @podslushano_kuzbass

Жительница Анжеро-Судженска рассказала, что на нее напали бездомные собаки. Соответствующий пост опубликован в Instagram сообщества «Подслушано Кузбасс».

- В городе Анжеро-Судженске Северном районе по Чередниченко, 1а стая бездомных собак кидается на людей и детей, грызут! 05.12.2021 в районе двух часов дня я пошла в магазин, собаки напали на меня, прокусили обе ноги, порвали пуховик. Если бы не двое мужчин, которые выбежали из дома с палками, не могу даже представить чем бы все это могло кончиться, - написана горожанка.

На фотографиях, выложенных в соцсети, видно как минимум семь взрослых собак. По словам пострадавшей, в стае еще есть несколько щенят. Кроме того, подобная стая обитает в районе бывшего Тульского рынка. Собаки там тоже агрессивные: постоянно кидаются на машины и людей, отметила она.

На других снимках, предоставленных женщиной, запечатлены покусанные собаками ноги.

Жительница Анжеро-Судженска обратилась к властям с просьбой принять меры в отношении бездомных собак, так как они представляют опасность для людей.