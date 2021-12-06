«Сугробы выше ступенек автобуса»: кемеровчане пожаловались на занесенную снегом остановку

Так выглядит остановка. Фото: Инцидент Кемерово

Житель Кемерова сообщил, что остановку «13-ая линия» на Южном ни разу с начала зимы не убирали от снега. Соответствующие снимки горожанин опубликовал в группе «Инцидент Кемерово».

- Южный. Остановка 13-я линия. Ни разу за зиму не почистили остановку. Сугробы выше ступенек автобуса. Хоть бы кто дорогу чистит, немного завернул. Издевательство! – написал он.

В комментариях пользователи поддержали горожанина, отметив, что снег плохо убирается по всему Южному: «на выездах с улиц колея сантиметров 20», «пешеходные дорожки занесены сугробами».

Со своей жалобой житель Кемерова обратился к мэру города в комментариях Instagram, на что Илья Середюк перенаправил его в МБУ «Кемеровские автодороги». Официального ответа от организации еще не поступило.