В Кузбассе более 2,5 тысячи женщин прошли профессиональное переобучение

В Кузбассе с начала года более 2,5 тысячи женщин прошли профессиональное переобучение по программе «Содействие занятости населения Кузбасса». Об этом сообщает пресс-служба АПК.

По данным ведомства, более половины из них уже трудоустроились: 94% нашли работу по направлению службы занятости или самостоятельно, другие открыли свое дело или оформили самозанятость.

- Повысить квалификацию или переобучиться могут как безработные женщины, так и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Полученные знания дают им возможность приобрести или развить уже имеющиеся навыки и компетенции, тем самым повысить свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, — сказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Обучение по программе бесплатное, в среднем курсы длятся 1,5 месяца. Наибольшим спросом у жительниц Кузбасса пользуются такие профессии как мастер маникюра, парикмахер, повар, отметили в пресс-службе.