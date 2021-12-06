В Кузбасскую больницу поступило современное медицинское оборудование. Фото:instagram/okb_kemerovo.

В Кемерове в областную клиническую больницу имени С.В. Беляева поступило медицинское оборудование для анестезиологов-реаниматологов отделения детской реанимации. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Аппарат стоимостью 6 миллионов рублей закуплен за счет собственных средств больницы.

- Ретромалярный эндоскоп будут применять при проведении операций пациентам челюстно-лицевой хирургии и ЛОР-отделений, - сообщили в больнице.

Отмечено, что в медучреждение поступают дети с тяжелыми дефектами и травмами лица и дыхательных путей. При заболеваниях гортани либо травмы может возникнуть ситуация, когда пациент не сможет самостоятельно дышать. Тогда врачи устанавливают интубационную трубку, но не всегда эта хирургическая манипуляция возможна. Сложности могут возникнуть из-за анатомических особенностей пациента либо специфики заболевания.

До приобретения нового оборудования было крайне опасно проводить эту сложную врачебную манипуляцию. Так как из-за максимально близкого расположения возникает риск повреждения пищевода. В самых тяжелых случаях до приобретения современного оборудования приглашали специалиста из эндоскопического отделения. Теперь современный ретромалярный эндоскоп позволяет выполнять эту операцию точно и безопасно.