В Кемерове с 15 декабря начнут работать елочные базары

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 декабря во всех районах Кемерова откроются елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В этом году в городе определены 76 мест продажи елок и хвойных букетов. В частности, в Центральном районе будет 11 елочных базаров, в Ленинском – 14, в Заводском - 25, в Рудничном – 12, в Кировском – 7. Также места продажи елок будут в ж.р. Ягуновский, Пионер и в Кедровке.

При этом в мэрии добавили, что в рамках операции «Ель» специалисты проведут проверки елочных базаров, чтобы обеспечить продажу хвойных деревьев, имеющих только законное происхождение.