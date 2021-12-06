Названы территории Кузбасса, где выявили 360 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 360 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 68. В Кемерове - 67. В Белове - 30. В Прокопьевске - 23. В Анжеро-Судженске - 17. По 13 - в Междуреченске, Юрге. По 11 - в Осинниках, Новокузнецком МР, Промышленновском МО. По девять - в Мысках, Юргинском МО. По восемь - в Калтане, Беловском МО, Яшкинском МО. Семь - в Гурьевском МО. По шесть - в Краснобродском, Топкинском МО. По четыре - в Березовском, Киселевске, Ижморском МО. По три - в Ленинске-Кузнецком, Тайге. Два - в Прокопьевском МО. По одному - в Кемеровском МО, Мариинском МО, Тисульскому МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 76 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 69 640 выздоровели, 1 599 скончались, 15 237 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.