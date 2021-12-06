Четверо туристов из Уфы заблудились в окрестностях Шерегеша

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

В Таштагольском районе спасатели вывели из леса четверых заблудившихся туристов. Об этом рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной поступил сигнал о том, что четыре жителя Уфы заблудились в лесном массиве на горе Утуя, в районе ручья Кунагаш. Самостоятельно туристы не смогли найти выход к поселку.

Спасатели отправились на место происшествия на снегоходах и лыжах и разыскали мужчин.

- Обнаружили пострадавших и эвакуировали до поста охраны сектора «Е». От медицинской помощи пострадавшие отказались, - рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.