В Кемерове планируют отменить все маршруты с префиксом «Т»

Архив "КП"

В Кемерове идет модернизация транспортной инфраструктуры, итогом которой будет полная отмена маршруток. Об этом сообщается на сайте платформы «Кузбасс Онлайн».

В разделе обращений граждан была опубликована жалоба одного из пассажиров на плохую работу маршрутки 40т.

- Автобус маршрута 40т останавливаются только по требованию, чем нарушают Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 (ред. от 25.08.2021) «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» п.7. В целом это касается всех маршрутов, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Кемерово, - написал пользователь Сергей.

Администратор платформы пояснил горожанину, что на маршрутки останавливаются только по требованию пассажиров. При этом представитель платформы сообщил, что в будущем в городе вообще планируется отказаться от этого вида общественного транспорта.

- По информации МБУ «УЕЗТУ», на маршрутах с префиксом «Т» остановка осуществляется по требованию пассажира. В городе Кемерово идет поэтапная модернизация транспортной инфраструктуры, итогом которой будет полная отмена маршрутов с префиксом «Т», - сказано в сообщении.