Жители кузбасского города пожаловались на черный снег

Фото: ЧП | ДТП | Инцидент Кузбасс / Instagram

Жители Белова пожаловались в соцсетях на снег черного цвета. Представители коммунальных служб прокомментировали обращения.

В паблике «Инцидент Кузбасс» был опубликован снимок из Белова, на котором видно, что снег грязного цвета.

- Снег в Белово. Подписчики предлагают переименовать город в Черново, - написал администратор группы.

В телеграм-канале «Блок ЖКХ, дорожного комплекса, энергетики Кузбасса» пояснили, что фотография сделана в районе котельной №30. Эта котельная по плану будет закрыта в 2022 году, а объекты, которые она обслуживает, переключены на мощности Беловской ГРЭС.

- Экологический проект по строительству тепломагистрали от Беловской ГРЭС до центра города завершен. Ведётся поэтапное переключение котельных, - отметили представители блока ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса.