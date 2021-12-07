В Кузбассе электропоезд смертельно травмировал человека

Фото: УТ МВД России по СФО

В Кузбассе 72-летний мужчина погиб, переходя железнодорожные пути по нерегулируемому переходу. О трагическом инциденте рассказали в УТ МВД России по СФО.

ЧП произошло на остановочной платформе 28 километр на перегоне станций Полосухино - Новокузнецк-Северный. Мужчина переходил пути перед приближающимся поездом. Машинист заметил человека и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

- Пешеход не успел отойти на безопасное расстояние и был травмирован выступающими элементами вагона. Пострадавшим оказался 72-летний житель поселка Чистогорский, - рассказали в УТ МВД России по СФО.

Мужчину отвезли в городскую клиническую больницу Новокузнецка, там он скончался от многочисленных травм.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.