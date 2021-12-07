Губернатор Кузбасса поддержал налоговые льготы для бизнеса, пострадавшего от введения QR-кодов

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу снижения ставок налога по УСН и налога на имущество организаций для бизнеса, потерявшего часть прибыли от введения QR-кодов. Меры поддержки обсуждалась на встрече с бизнес-сообществом в онлайн-формате.

Налоговые льготы коснутся 1400 организаций и почти 2,5 тысячи кузбасских предпринимателей.

- Планируем снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. Также мы намерены поддержать владельцев торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату для своих арендаторов. Они смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды, — приводит слова губернатора пресс-служба АПК.

Кроме того, предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, смогут вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств.

Соответствующие изменения в законе будут рассмотрены Парламентом Кузбасса 15 декабря.