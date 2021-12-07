Работники угольной компании пожаловались на принудительные сборы для пострадавших на шахте «Листвяжная»: официальный комментарий

Сибирская Угольная Энергетическая Компания опровергла информацию о принуждении сотрудников подписывать заявления о перечислении пожертвований пострадавшим в аварии на шахте «Листвяжная». Официальное заявление опубликовано в Instagram компании.

Ранее в соцсетях появилась фотография заявления, которое раздается работникам организации. В нем заявитель просит удержать из зарплаты определенную сумму в пользу горняков, пострадавших на шахте «Листвяжная».

- С одной стороны, мужчины все подписались на это, включая меня, мы хотим помочь семьям. Но с другой стороны, зарплаты нет и свои семьи кормить толком нечем. Да и деньги обещали государство выплатить семьям погибших шахтеров... - написал автор фотографии, пожелавший оставаться неизвестным.

В компании сообщили, что вместе со всей страной глубоко сопереживают пострадавшим при аварии и что акция помощи по сбору пожертвований была организована по инициативе самих работников. Все собранные средства перечисляются на специальный счет Российского Красного Креста.

- Акция носит исключительно добровольный характер, каждый работник сам принимает решение о своем участии и сумме пожертвования, - сказано в сообщении.