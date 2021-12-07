Yota предложила клиентам выбрать цену тарифа

Теперь клиенты мобильного оператора Yota сами назначают сумму, которую готовы потратить на связь, с помощью обновленного калькулятора. На сайте пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, после чего выбирают наполнение из предложенных вариантов.

Количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Например, за 500 рублей в Кемерово клиент сможет выбрать один из пакетов: 618 минут и 50 Гб или 818 минут и 5 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену пользователь сможет получить 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб, а в Пермском крае - 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.

В поддержку обновленного калькулятора Yota запустила первую рекламную кампанию для мобильных операторов #решайсам на ТВ, радио и в интернете. В рекламном ролике клиенты требуют от мобильных операторов перестать навязывать свои цены и услуги, чтобы самостоятельно определять свой набор минут и гигабайтов и не платить за лишнее.

- Стоимость - это первое, на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе цены от Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф, а затем выбрать из предложенных вариантов то, что нужнее, - больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше, - комментирует менеджер по продуктам Yota Наталья Чеботарева.

Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и другие популярные сервисы. https://www.youtube.com/watch?v=c8P7Jn5jWn4

Партнерский материал.