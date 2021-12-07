В одном из крупных ТРЦ Кемерова массово распродают бутики. Фото: avito.ru.

В Кемерове предприниматели стали массово распродавать торговые точки в одном из крупных ТРЦ. Соответствующие объявления опубликованы на одном из популярных сайтов.

Так некоторые владельцы бутиков в торговом центре «Променад-2» на проспекте Химиков объявили о поиске покупателей. Кроме того, все помещения, которые указанны в объявлениях, располагаются на втором и третьем этажах.

Самое крупное помещений площадью 246 квадратных метров продается за 6,8 миллиона рублей. Один предприниматель выставил торговую точку площадью 174,2 кв. м за 8,5 миллионов рублей, а другой - 56,3 кв. м за 3,9 миллиона рублей, еще один продает 31,7 кв. м за 2,685 миллиона рублей.