На шахте «Листвяжная» необследованными остаются 890 метров горных выработок

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На шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, продолжаются аварийные работы. Об этом сообщили в МЧС России.

Горноспасатели проводят разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. На данный момент необследованными остаются 890 метров.

Вместе с тем, ведутся работы по откачке воды, отбору проб воздуха, восстановлению вентиляционных сооружений. Сейчас газовая обстановка на шахте стабильная.

- Работы ведутся в круглосуточном режиме. В смену работает от 4 до 6 отделений горноспасателей МЧС России, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что результате аварии на шахте погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Тела 15-ти из них до сих пор остаются под землей.