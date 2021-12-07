Названы территории Кузбасса, где выявили 358 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 358 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - по 69 заболевших. По 26 - в Белове и Прокопьевске. В Анжеро-Судженске - 25. В Междуреченске - 24. В Юрге - 19. В Осинниках - 18. В Калтане - 14. В Мысках - 13. По семь - в Киселевске и Топкинском МО. Пять - в Гурьевском МО. По четыре - в Тайге, Новокузнецком МР, Яйском МО. По три - в Березовском, Юргинском МО, Яшкинском МО. По два - в Ленинске-Кузнецком, Мариинском МО. По одному - в Краснобродском, Полысаеве, Беловском МО, Ижморском МО, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Тисульском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 76 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 69 896 выздоровели, 1 602 скончались, 14 609 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.