В кузбасском городе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза

Фото: Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

Сегодня утром в Березовском произошло столкновение мусоровоза и автобуса, пострадал один человек. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГИБДД Кузбасса.

- По предварительным данным, водитель мусоровоза при выезде задним ходом со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель автобуса обратился за медицинской помощью. Пассажиры, находящиеся в салоне, не пострадали. Они уехали с места ДТП на следующем автобусе.

- Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель автомобиля, выезжающего со второстепенной дороги на главную, обязан убедиться, что его маневр не создаст помех другим участникам движения и уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по главной, - напомнили в ГИБДД Кузбасса