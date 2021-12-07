Минздрав Кузбасса рассказал о бесплатных ПЦР-тестах на коронавирус. Фото: Алиса ТИТКО

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала о бесплатных ПЦР-тестах на коронавирус. Соответствующую информацию опубликовал региональный оперштаб.

Оксана Абросова сообщила, что бесплатно ПЦР-исследование можно сделать в нескольких случаях. Первый - если появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции, коронавирусной инфекции или пневмонии. Второй - чтобы оценить эффективность проводимого лечения. Третье - если был проведен экспресс-тест на коронавирус и он оказался положительным.

Она также отметила, что результаты ПЦР-теста проводятся в течении 24 часов с момента доставки биологического материала в лабораторию. Если у горожанина будет отрицательный результат, поступит звонок от робота, который сообщит об этом. Если же положительный результат, то информация передается в Роспотребнадзор и медорганизацию. Также все исследования передаются на портал Госуслуг.