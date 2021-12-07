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Общество7 декабря 2021 5:44

Ноябрь-2021 в Кузбассе оказался нестандартным

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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Количество осадков в ноябре 2021 года в Кузбассе достигло 172 процента от нормы.

Количество осадков в ноябре 2021 года в Кузбассе достигло 172 процента от нормы.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Западно-Сибирский гидрометцетр подвел итоги последнего осеннего месяца в федеральном округе. И выяснилось, что в Кузбассе ноябрь-2021 вошел в число одних из самых теплых и самых влажных месяцев.

Так, среднемесячная температура воздуха, по данным метеорологов, оказалась на 1,8 градуса выше нормы. А все потому, что, несмотря на отдельные морозные дни и еще более морозные ночи, первая пятидневка месяца была теплее обычного на 3-5 градусов, а в начале второй декады температурный фон двух дней и вовсе превысил норму на 8-10 градусов.

Отличился последний месяц осени по осадкам. Всего за ноябрь в Кузбассе выпало 172 процента от месячной нормы. Что и не удивительно: осадки зафиксированы на протяжении 23 дней из 30, причем в отдельные дни это был не просто снег, а снег с дождем, а порой и просто дождь.