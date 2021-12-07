В Кемерове открыли дорогу от бульвара Строителей до Металлплощадки

Фото: Минстрой Кузбасса

В Кемерове открыли долгожданную дорогу, соединяющую город с поселком Металлплощадка. Она должна разгрузить дороги Ленинского района, сообщили в Министерстве строительства Кузбасса.

Дорога протянулась от бульвара Строителей до улицы Северной Кемеровского муниципального округа. Ее протяженность - 1 345,5 метров.

- Общая длина всех построенных участков составляет 2 435 м, ширина проезжей части - по 8,75 м. Общая протяженность дороги состоит из трех участков: левая проезжая часть и правая проезжая часть с центральной разделительной полосой, и третья часть трассы от микрорайонов 72 и 74 Ленинского района г. Кемерово, выход на магистральную улицу Марковцева, - рассказали в Минстрое Кузбасса.

Вдоль дороги есть тротуар и велосипедная дорожка. Также предусмотрены дорожка для маломобильных групп, парковочные карманы, газоны, освещение. Кроме того, установлены четыре остановочных павильона.

Проектировочная интенсивность движения - порядка 3 тысяч автомобилей в сутки.