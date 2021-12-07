Житель Кузбасса повесил на балконе двух кошек на глазах у детей. Фото: Вконтакте/inc_kuzbass.

В Белове житель, проживающий по переулку Пржевальского, 2 повесил на своем балконе двух кошек. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях. Также жители рассказали, что к этому причастен неоднократно судимый мужчина 1980 года рождения, который проживает с родителями.

Кроме того, дети, который находились во дворе стали свидетелями случившегося. Отмечено, что одна кошка погибла, вторую ребятишки успели спасти. Они попросили отдать животное, и мужчина отвязал и сбросил кошку им с балкона.

В ГУ МВД Кузбасса рассказали, что уже проводят проверку по данному факту. Мужчину доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». 41-летний житель пояснил, что таким способом решил наказать домашних питомцев за то, что они сходили в туалет не в специально предназначенный для этих нужд лоток.